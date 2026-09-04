شهيدان إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أوقعت غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، شهيدين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، غداة إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر الذي يعد موقعا استراتيجيا لحزب الله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "استشهد شابان عصر اليوم، جراء غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية" في مدينة النبطية غير البعيدة عن علي الطاهر.

وأضافت: "عملت فرق الإسعاف على نقل جثماني الشهيدين إلى أحد مستشفيات النبطية".

وكانت إسرائيل قد قالت مساء الخميس إنها سيطرت على المرتفعات، معتبرة أنها كانت تشكل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى، وفق وكالة فرانس برس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش سيعزز مواقعه لمنع حزب الله من التمركز مجددا في المنطقة.

وتراجعت حدة الاشتباكات بين الطرفين منذ يونيو، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، وتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا.

من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان عمران رضا الجمعة عبر منصة إكس عقب زيارة للمنطقة، عن أسفه لأن العائلات العائدة إلى النبطية خلال فترة الهدنة تواجه دمارا واسع النطاق، ونقصا في الخدمات الأساسية، وانعداما مستمرا للأمن.