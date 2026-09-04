وزير الأوقاف وسفير السودان يبحثان توسيع التعاون الديني والثقافي بين البلدين

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالعاصمة الجديدة، السفير عماد الدين مصطفى، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدينية والثقافية، بما يدعم الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والسوداني.

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأشقاء في السودان، وتوسيع آفاق التنسيق والتواصل في المجالات الدعوية والعلمية والتدريبية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والارتقاء بمستوى التأهيل الدعوي.

وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية التي توفرها أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إعداد وتأهيل الدعاة، وبحث تنظيم برامج وفعاليات دعوية وعلمية مشتركة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة الأوقاف المصرية والجهات المختصة في السودان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالسفارة، والدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني، ورفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.