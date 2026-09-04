المكسيك تعتقل منفذي هجوم بسيارة مفخخة على مركز شرطة بولاية زاكاتيكاس

قال وزير الأمن المكسيكي، عمر جارسيا حرفوش، إن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة البلدية في بلدة أوخوكالينتي بولاية زاكاتيكاس في 30 أغسطس الماضي.

وأفاد جارسيا حرفوش، خلال إيجاز صحفي للرئيس، اليوم الجمعة، في مدينة جوادالوبي بولاية زاكاتيكاس، بأن عصابة خاليسكو الجيل الجديد استخدمت متفجرات في حوادث أخرى بولايتي زاكاتيكاس وميتشواكان، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضح حرفوش أن السيارة المستخدمة في الهجوم في أوخوكالينتي كانت تحتوي على نحو 200 كيلوجرام من المواد المتفجرة، مما جعله واحدا من أشد الهجمات من هذا النوع.

وقال المدعي العام لولاية زاكاتيكاس، بول كاماشو، خلال الإيجاز الصحفي، إن 11 شخصا أصيبوا في هجوم أوخوكالينتي، وتضرر 63 منزلا.