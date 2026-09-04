تدريبات خاصة لرباعي الزمالك بعد الفوز على بطل جيبوتي

خاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود جهاد، والسيد أسامة، ومحمد إبراهيم، وأحمد شريف، تدريبات تأهيلية وبدنية إضافية عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إيه إس بورت الجيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

​وأدى اللاعبون التدريبات تحت إشراف نونو كوستا مدرب الأحمال، ضمن برنامج خاص يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للرباعي، وتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة .

وفاز فريق الزمالك على نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليضع قدمًا في دور الـ32 للبطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة يوم 12 سبتمبر الجاري.