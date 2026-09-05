زيلينسكي يعلن عن زيارة مرتقبة لمبعوثي ترامب إلى موسكو وكييف الأحد

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- الرئيس الأوكراني ذكر أن بلاده لن تشن هجمات تؤثر على سلامة الملاحة الجوية الروسية أثناء فترة الزيارة.. ودعا روسيا للتصرف بالمثل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيزوران العاصمة الروسية موسكو أولا، ثم كييف الأحد المقبل.

جاء ذلك في مقطع مصور بثه عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح زيلينسكي أنه عقد اجتماعا مع فريق دبلوماسي موسع يعمل مع الولايات المتحدة تحضيرا للمفاوضات المقبلة.

وأشار إلى تحديد موعد زيارة الوفد الأمريكي للمنطقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "سيزور ويتكوف وكوشنر موسكو أولا، ثم كييف الأحد، وسنضمن الملاحة الجوية الروسية بشكل طبيعي لضمان وصول المفاوضين الأمريكيين بأمان دون شن أي هجمات جوية، وينبغي لروسيا التصرف بالمثل طوال فترة الزيارة".

وأكد أن بلاده تهدف إلى جعل المفاوضات المرتقبة مع الممثلين الأمريكيين "بناءة وملموسة قدر الإمكان".

والاثنين الماضي، صرح زيلينسكي عقب اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر، بأن "شهر سبتمبر قد يشهد تغيرات كثيرة في مسار الحرب"، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء لحماية السلام.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، فيما تعتبر كييف ذلك "تدخلا" في شئونها.