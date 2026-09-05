واشنطن توافق على صفقة ذخائر للسعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي

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أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، الموافقة على صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى ستعزز "قدرات الدفاع الجوي" للسعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية للتصدي للتهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية وتقوي دفاعاتها الداخلية وتحسّن التشغيل البيني مع الأنظمة التي تستخدمها القوات الأميركية وشركاء آخرين في منطقة الخليج"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضافت الوزارة أن الصفقة ستدعم أيضا "أهداف السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو".

وتعرضت السعودية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنتها إيران والمتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من طهران خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وأخطرت وزارة الخارجية الكونجرس بالصفقة المقترحة لبيع الذخائر إلى الرياض، وهي لا تزال بحاجة إلى موافقة المشرعين الأمريكيين.