رئيس مجلس القيادة اليمني: لن نسمح لإيران وميليشياتها بالسيطرة على باب المندب

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء الجمعة، إن "أي مغامرة حوثية باتجاه باب المندب ستتحول إلى استنزاف قاس" للجماعة المدعومة من إيران.

جاء ذلك في تصريح لمصدر في مكتب العليمي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، بشأن تطورات الموقف الميداني وسير العمليات العسكرية في جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفاد المصدر بأن العليمي "يتابع وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على مدى الساعة تطورات الموقف الميداني وسير العمليات العسكرية في جبهات محافظة تعز، في ظل التصعيد المتواصل للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وحمل العليمي "المليشيات الحوثية المسئولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية لتصعيدها، وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك التسبب بنزوح مئات الأسر من مناطق المواجهات".

وتوعد العليمي بأن "الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب تحت أي ظرف كان".

وأضاف: "أي مغامرة باتجاه هذه المناطق ستتحول إلى استنزاف قاس للمليشيات الإرهابية"، في إشارة إلى الحوثيين.