الجيش الفرنسي: قواتنا في الخليج جاهزة للتحرك السريع إذا دعت الحاجة

قال الناطق باسم الجيش الفرنسي، الجمعة، إن القوات الفرنسية المنتشرة في الخليج تبقى جاهزة للتحرك السريع إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أن باريس تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وتملك القدرة على استدعاء قوات إضافية عند الضرورة.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، أن فرنسا قادرة على وضع أفضل قدراتها العسكرية في الخدمة إذا تطلب الوضع في المنطقة تدخلاً عسكرياً.

وفي الشأن الأوروبي، صرح المتحدث الفرنسي بأن فرنسا تراقب باهتمام ما تقوم به روسيا في أوروبا وما جرى مؤخراً في ألمانيا، مؤكدا أن بلاده أرسلت قسماً من قواتها إلى الخاصرة الشرقية لأوروبا ومنطقة شمال الأطلسي "الناتو" في إطار تعزيز الدفاع الجماعي.

وأوضح أن باريس تعتزم اتخاذ إجراءات متعددة الأوجه للتصدي لتهديد الطائرات المسيّرة الروسية، لافتاً إلى أن الجيش الفرنسي يمتلك أنظمة حماية قادرة على رصد أي تهديد بالمسيّرات والرد عليه فورا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الثلاثاء، أن فرنسا "تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا"، معرباً عن "تضامنه الكامل مع ألمانيا" التي اتهمت موسكو رسمياً بإرسال طائرة مسيرة مفخخة إلى مطار لايبزيغ أوائل الشهر الفائت.

وشدد الرئيس الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس" على أن "هذه الهجمات الهجينة تتزايد في أوروبا ولا يمكن أن تمر من دون رد".

جاء ذلك في ظل شبهات حول تورط الكرملين في الحادثة التي وقعت في مركز عسكري حيوي لكل من القوات المسلحة الألمانية وحلف شمال الأطلسي "الناتو".