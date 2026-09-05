السكة الحديد تنفي نشوب حريق بالقرب من خط القاهرة - الإسكندرية بإيتاي البارود

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بالقرب من خط السكة الحديد القاهرة – الإسكندرية بمنطقة إيتاي البارود.

وقالت في بيان، إنّ حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، ولا توجد أي حرائق أو معوقات على شريط السكة الحديد تؤثر على حركة التشغيل.

وأضافت أن موقع الحريق المشار إليه بعيد عن خط السكة الحديد، ويفصل بينه وبين شريط السكة الحديد ترعة، يليها طريق، ثم مسطح مائي آخر، بما يؤكد عدم وجود أي تأثير للحريق على حركة القطارات أو سلامة التشغيل.

وأهابت بوسائل الإعلام والجمهور تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الهيئة ومصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة والقلق بين جمهور الركاب، مع التأكيد على أن الهيئة لا تتوانى عن إعلان أي مستجدات أو أحداث تتعلق بحركة القطارات بكل شفافية.

وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر أو تداول معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو التأثير على انتظام حركة القطارات وسلامة الركاب.