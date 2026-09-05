نظمت وزارة الأوقاف، جولة ميدانية لضيوف مصر المشاركين في البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام، الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان: «التجربة المصرية في التعايش السلمي وبناء مجتمع يتسع للجميع»، خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2026م، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والحضاري المصاحب للفعاليات.

وشملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تعرف الوفد على جانب من تاريخ الحضارة المصرية، واستمع إلى شرح حول عدد من المقتنيات والآثار التي يضمها المتحف، وما تعكسه من عراقة الحضارة المصرية وامتدادها عبر مراحل تاريخية متعاقبة، وإسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ورافق الوفد خلال الجولة الدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية؛ حيث أتيحت للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على عدد من الشواهد والمقتنيات الحضارية، والتفاعل المباشر مع ما يقدمه المتحف من عرض لتاريخ مصر وتراثها، وسط اهتمام وتقدير من الوفد لما شاهده خلال الزيارة.

وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة الأوقاف على أن يتعرف ضيوف مصر المشاركون في البرنامج على التجربة المصرية بصورة متكاملة، لا تقتصر على الجانب الديني، وإنما تمتد لتشمل أبعادها الثقافية والحضارية، بما يتيح للمشاركين التعرف على تاريخ مصر وتراثها، ويدعم مسارات التبادل الثقافي والحوار والتفاهم بين الشعوب.

وتعكس الزيارة ما يتضمنه البرنامج المصري–الفلبيني من تنوع في فعالياته، يجمع بين الحوار الديني والتواصل الثقافي والتعرف على الحضارة المصرية، بما يسهم في تعزيز جسور الصداقة والتواصل بين القيادات الدينية المصرية والفلبينية، ويدعم قيم التعايش والسلام والاحترام المتبادل.