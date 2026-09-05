موناكو يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويفوز 2-1

حقق موناكو فوزًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، مساء الجمعة.

افتتح ماركينيوس التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 31، بعدما وصل أولًا إلى تمريرة عالية وأسكن الكرة في الشباك بجسده.

وفي الدقيقة 33، احتفل باريس سان جيرمان بالهدف، قبل أن يقرر الحكم مراجعة مدى صحته عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، ثم أكد احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 52، أجرى موناكو تبديلًا بخروج فاندرسون ودخول جوردان تيزي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح موناكو في إدراك التعادل بالدقيقة 58، بعدما أرسل جوردان تيزي تمريرة طويلة إلى نازينيو، الذي أسكن الكرة برأسه في الجانب الأيسر من المرمى.

وفي الدقيقة 63، أجرى باريس سان جيرمان تبديلين، بمشاركة لوكاس هيرنانديز بدلًا من وارن زائير إيمري، وفيران توريس بدلًا من ديزيريه دوي.

وفي الدقيقة 68، حصل لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان على بطاقة صفراء، كما نال جوردان تيزي لاعب موناكو بطاقة صفراء في الدقيقة ذاتها.

وأجرى باريس سان جيرمان تبديلين آخرين في الدقيقة 68، بدخول عثمان ديمبيلي بدلًا من ماغنيس أكليوش، وميكا جودتس بدلًا من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي الدقيقة 72، سجل ستانيس إيدومبو هدف موناكو الثاني، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية استقرت داخل القائم الأيسر.

وأجرى موناكو تبديلين في الدقيقة 73، بمشاركة أنيس صبير بدلًا من مامادو كوليبالي، وماتيس أبلين بدلًا من باريس برونر.

وفي الدقيقة 76، خرج فابيان رويز من صفوف باريس سان جيرمان ودخل درو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 84، ألغى الحكم هدفًا لفيران توريس لاعب باريس سان جيرمان بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 87، أجرى موناكو تبديلين، بخروج ستانيس إيدومبو ودخول كريستيان مافيسا، وخروج ألكسندر جولوفين ودخول صفوان بن زهرة.

وفي الدقيقة 90+5، قدم عثمان ديمبيلي مجهودًا فرديًا مميزًا بعدما راوغ مدافعين اثنين، قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية العلوية اليسرى، لكن حارس موناكو تصدى للكرة ببراعة.

وأطلق الحكم جيروم بريزار صافرة النهاية في الدقيقة 90+6، معلنًا فوز موناكو على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1.