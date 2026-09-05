ريال مدريد يسقط أمام بيتيس ويتلقى أول هزيمة في الدوري الإسباني مع مورينيو

تلقى فريق ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سقط أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وجاءت الهزيمة لتكلف ريال مدريد ثلاث نقاط مهمة في صراع القمة مع غريمه برشلونة، كما شكلت أول خسارة رسمية للفريق الملكي خلال الولاية الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل ريال بيتيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق تروي باروت، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وحاول ريال مدريد العودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن هدف كارلوس إسبي في الدقيقة 87 أُلغي بداعي التسلل.

وتلقى الفريق الملكي فرصة ثمينة لإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع، لكن كيليان مبابي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بفوز بيتيس بهدف نظيف.