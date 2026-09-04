الزمالك يهزم بطل جيبوتي بثنائية في بداية مشوار دوري الأبطال

فاز فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمة.

وسجل ثنائية الزمالك محمد شحاتة في الدقيقة الخامسة، والأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 37، فيما جاء هدف بورت الجيبوتي الوحيد في الدقيقة 82.

وقدم الزمالك أداء قويا لاسيما في الشوط الأول، الذي فرض فيه أفضلية كبيرة على منافسه الذي كان هو صاحب الأرض في مباراة اليوم، بعد الاتفاق على خوض مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وبدأ الزمالك في ترجمة أفضليته مبكرا بالهدف الأول الذي جاء عن طريق محمد شحاتة، حيث تابع نجم خط الوسط كرة عرضية من جهة اليسار بعد اختراق وتوغل من شيكو بانزا، ليسدد كرة قوية في الشباك.

واستمرت أفضلية الزمالك واستمرت معها أيضا الفرص الضائعة على مرمى بطل جيبوتي، الذي بدا واضحا افتقاد لاعبيه للخبرات مقارنة بالزمالك.

وفي الدقيقة 37 عزز شيكو بانزا التقدم بهدف ثان من ضربة رأسية وسط غياب الرقابة الدفاعية، ليواصل الأنجولي التألق في بداية مشوار الأبطال مع الزمالك.

وفي الشوط الثاني حاول الزمالك تسجيل المزيد ودفع معتمد جمال المدير الفني بأوراق هجومية أخرى حيث شارك المهاجم ناصر منسي على حساب حسام أشرف، لكن المهاجم البديل فشل في استغلال فرصة محققة للتسجيل من كرة عرضية امام المرمى مباشرة، حيث حاول تسديد الكرة بطريقة استعراضية بكعب القدم ليفشل في استغلال الفرصة.

وفي الدقائق الأخيرة، وتحديدا في الدقيقة 82، استغل فريق بورت تمريرة خاطئة من أحمد خضري الظهير الأيسر، لينفرد حسين محبي لاعب الفريق المنافس بالمرمى ويسجل في شباك محمد صبحي.

ويلتقي الفريقان مجددا الأسبوع المُقبل في جولة الإياب لحسم المتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية.