اليمن: الطيران الحربي يقصف لأول مرة مواقع للحوثيين غرب تعز

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أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي التابع له دخل المواجهة ضد الحوثيين وقصف لأول مرة مواقع للجماعة غرب محافظة تعز.

وقال الجيش، في بيان، إن "الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يدخل المعركة في تعز".

وأضاف أن "الطيران الحربي قدم دعما جويا للقوات البرية، ويقصف لأول مرة مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حيس غرب تعز"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومديرية حيس تتبع إداريا محافظة الحديدة، وهي مرتبطة بالحدود الغربية لمحافظة تعز.

يأتي ذلك مع استمرار تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ فجر الخميس، وسيطرة الجماعة على مواقع استراتيجية في مناطق غربي تعز.