إيزاك يقود ليفربول للفوز على إيبسويتش بثنائية في الدوري الإنجليزي

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حقق ليفربول فوزًا على إيبسويتش بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الجمعة.

وسجل ألكسندر إيزاك هدفي ليفربول في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في المباراة.

وجاء الهدف الأول بعدما مرر كودي جاكبو كرة عرضية أرضية إلى إيزاك داخل منطقة الجزاء، ليهيئ المهاجم السويدي الكرة لنفسه ويسددها داخل القائم الأيمن.

وبعد ثلاث دقائق، أضاف إيزاك الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 20، تصدى كيل شيربن حارس إيبسويتش لتسديدة قوية من دومينيك سوبوسلاي من على حدود منطقة الجزاء، وحولها إلى ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفًا لإيزاك في الدقيقة 33 بداعي التسلل، بينما حصل أليكسيس ماك أليستر وخوليو إنسيسو وجيريمي جاكيه وميلوش كيركيز على بطاقات صفراء خلال المباراة.

وفي الشوط الثاني، أجرى الفريقان عدة تبديلات، كما شهدت الدقيقة 68 جدلًا حول إمكانية احتساب ركلة جزاء لليفربول بعد سقوط دومينيك سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء.

وراجع الحكم دارين إنجلاند الحالة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يؤكد في الدقيقة 70 عدم وجود ركلة جزاء واستمرار اللعب.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى ليفربول تبديلات أخرى بمشاركة تري نيوني بدلًا من أليكسيس ماك أليستر، ولويس كوماس بدلًا من فلوريان فيرتز.

وحافظ ليفربول على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-0.