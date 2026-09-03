قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها إلى الركاب عن التأخير الذي حدث في حركة القطارات نتيجة سقوط عجلة من قطار ٩٣٥ بمحطة سيدى جابر من على السكة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن فرق الطوارئ والقيادات المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الواقعة للتعامل مع الموقف، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ممكن و للإشراف ميدانيا على أعمال الرفع والتأكد من جاهزية السكة لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وأكدته أنه تم بالفعل إعادة العربة إلى السكة والانتهاء من أعمال الاستعداد بالخط، واستعادة حركة القطارات لطبيعيتها، معلنة عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.