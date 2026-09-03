الجيش الأمريكي: قدرات إيران تراجعت بشدة وسنواصل ضرباتنا طالما استمرت تهديدات طهران

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز، إن الجيش الأمريكي سيواصل ضرب إيران "طالما استمرت تهديداتها"، مضيفاً أن القدرات العسكرية الإيرانية "تراجعت بشدة"، وأشار إلى تدمير زوارق الحرس الثوري في مضيق هرمز.

وفي تصريحات لبرنامج "البعد الرابع"، على "الشرق بلومبرغ"، أكد هوكينز أن الرد على إيران سيكون "قوياً وفعالاً"، لافتاً إلى أن قدرات إيران العسكرية "ضعفت بشكل كبير تحت تأثير الضربات الأميركية".

وأضاف أن "مضيق هرمز مفتوح ونقوم بمساعدة السفن التي تعبر من خلاله، ولن نسمح لإيران بتهديد المضيق".

واعتبر أن "محاولات إيران شن هجمات على المدنيين أفعال يائسة"، وقال إن الجيش الأميركي "يحاسب إيران على الهجوم على القوات الأمريكية في المنطقة، والمدنيين الأبرياء"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقال إن الضربات التي شنتها القيادة المركزية على إيران الثلاثاء، كانت "فعالة للغاية، وسمحت بتحقيق الخطط الأميركية لضرب قدرات الرادار ومواقع تابعة للحرس الثوري، ومنشآت أخرى، وقدرات بحرية ومعدات اتصال استخدمتها إيران لاستهداف القوات الأمريكية بالمنطقة والمدنيين".

وأشار هوكينز في تصريحاته لـ"الشرق بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 50 ألف جندي، وما يزيد على 20 سفينة حربية، وعشرات الطائرات الحربية في المنطقة، مؤكداً أن كل هذه القدرات مستعدة لتنفيذ أي مهام تُطلب منها.

وبشأن المرحلة التي يمكن فيها القيادة المركزية الأميركية القول إنها انتصرت في الحرب على إيران، أوضح هوكينز أنه "ليس من مهام (CENTCOM) إعلان النصر أو تعريفه".

وتابع: "هذا الأمر من صلاحيات القيادة الأميركية المدنية. هكذا تجري الأمور في الولايات المتحدة. نحن كقوات عسكرية، واجبنا أن نبقى مستعدين لتنفيذ كل المهام التي توكل إلينا".

ونفى المتحدث باسم القيادة المركزية التقارير التي تحدثت عن تراجع مخزونات الأسلحة والذخائر التابعة للجيش الأميركي، معتبراً أن كل ما يتردد "غير دقيق".

وأعلنت القيادة المركزية الثلاثاء، أن قواتها أكملت موجة جديدة من الضربات على إيران، استهدفت مواقع عسكرية قرب مضيق هرمز، بعد نحو شهر من الهدوء بين الجانبين.

وأضافت في بيان أن القوات الأمريكية استهدفت أهدافاً تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي، وأنظمة رادار، وأصولاً ومنشآت بحرية، وقدراتٍ على زرع الألغام، ومواقع اتصالات.

وذكرت القيادة أن الضربات جاءت عقب محاولات هجوم نفذها "الحرس الثوري" ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، وضد عسكريين أمريكيين.