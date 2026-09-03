أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، تساوي حظوظ كتلة الأحزاب المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كتلة معارضيه في انتخابات الكنيست المقبلة، في تحول واضح عن معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الفترة الأخيرة، فيما بقيت الكتلتان بعيدتين عن تحقيق أغلبية مقاعد الكنيست.

وتظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة وشمل 940 ناخبا، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.4%.، فوز كتلة المؤيدين والمعارضين لنتنياهو بـ 53 مقعدا لكل منهما، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية المطلوبة في الكنيست لتشكيل الحكومة والبالغة 61 مقعدا.

وتحتفظ الأحزاب العربية بالمقاعد المتبقية البالغ عددها 14 مقعدا. ويمثل هذا تغييرا ملحوظا عن استطلاع القناة الإسرائيلية الذي أُجري قبل أسبوع، والذي أظهر تقدم المعارضة على أحزاب المؤيدين لنتنياهو بنسبة 57 إلى 48، مع حصول الأحزاب العربية على 15 مقعدا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن هذا التغيير يعود في معظمه إلى دخول حزبين يمينيين إلى الكنيست وهما حزب شعب إسرائيل بزعامة عوفر فينتر بـ 4 مقاعد، والتحالف الجديد بين حزبي الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب الهوية بقيادة موشيه فيجلين اليمينيين المتطرفين، بـ 6 مقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، قلص حزب الليكود بزعامة نتنياهو الفارق مع حزب ياشار المعارض، الأوفر حظاً في الانتخابات، بقيادة جادي آيزنكوت.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت القناة الإسرائيلية فوز ياشار بـ24 مقعدا مقابل 19 لليكود. أما هذا الأسبوع، فقد توقعت فوز ياشار بـ22 مقعدا أي بزيادة مقعد واحد فقط عن الليكود الذي حصل على 21 مقعدا.

ولم يُغير انضمام النائب وضابط الشرطة الإسرائيلي السابق يوآف سيجالوفيتز إلى القائمة العربية الموحدة" "رعيم" بزعامة منصور عباس من أدائه في استطلاعات الرأي، حيث بقيت حظوظها عند 5 مقاعدن بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

لكن القائمة المشتركة، ذات الأغلبية العربية (أحزاب الجبهة والتجمع والعربية للتغيير،)، شهدت ارتفاعا في استطلاعات الرأي الأخيرة، مما أضعف كتلة المعارضة الصهيونية، ووصلت إلى 9 مقاعد في الاستطلاع الجديد.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل، ووفقا للقانون الإسرائيلي، يلزم لتشكيل حكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.