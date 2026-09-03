غزة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا

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استُشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بنيران جيش الاحتلال، فيما استمرّت الخروقات وإطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بينهم حالة حرجة، جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار قرب دوّار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا شمال القطاع.

وذكر مراسل الوكالة أن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في محيط مدرسة خليفة بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حمد القطري، شرق مدينة حمد شمال غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال المراسل إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف باتجاه منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة خيام للنازحين في المنطقة.

ولفت إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في مناطق متفرقة شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس، قبل أن يتجدد إطلاق النار من الطيران المروحي في المنطقة ذاتها.

وفي وسط القطاع، أفاد المراسل بقصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي مخيم البريج.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل متواصل ومكثف شرق حي الدعوة، شمال شرقي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.