إيران تدرج 11 سفينة أخرى في قائمتها السوداء بمضيق هرمز

• القائمة شملت سفنا تابعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية وشركتها التابعة "نافيغ 8"، وشركة "البحري" السعودية..

أعلنت إيران إدراج 11 سفينة أخرى حاولت عبور مضيق هرمز ولم تلتزم بـ"القواعد" على قائمتها السوداء، ليرتفع إجمالي عدد السفن المدرجة في قائمتها إلى 56.

وحذرت إيران من أن السفن المذكورة ستواجه عند محاولتها عبور المضيق مستقبلا عقوبات تشمل "الغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة"، بحسب ما نشرته "هيئة إدارة الممر المائي للخليج" الإيرانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن السفن الأخرى التي تتعاون مع السفن المدرجة على القائمة ستُدرج هي الأخرى على القائمة السوداء.

ومع التحديث الأخير، تكون إيران قد أدرجت حتى 2 سبتمبر الجاري، ما مجموعه 56 سفينة على "القائمة السوداء"، تشمل ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وغاز النفط المسال، والنفط الخام.

وشملت القائمة سفنا تابعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية وشركتها التابعة "نافيغ 8"، وشركة "البحري" السعودية، وسفينتين مرتبطتين بالصين.

وكانت إيران قد أعلنت في 24 أغسطس الماضي إدراج 45 ناقلة على "القائمة السوداء" بدعوى "انتهاك قواعد الملاحة" في مضيق هرمز.

وفي يونيو 2026، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تضمنت ترتيبات لوقف العمليات العسكرية واستعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز، إلى جانب مهلة للتفاوض على اتفاق أوسع.

إلا أن التفاهم تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذ بنوده ومستقبل الملاحة في المضيق، فيما أعلنت واشنطن في يوليو 2026 انتهاء الاتفاق، قبل أن تعلن طهران تعليقه.

واندلعت الحرب في 28 فبراير 2026 بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، وردت طهران باستهداف إسرائيل ومواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى قصف بنية تحتية ومنشآت مدنية.