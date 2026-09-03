بيانات: حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من متوسط 10 أيام

أظهرت بيانات شحن أولية، اليوم الخميس، أن ست سفن لنقل البضائع عبرت مضيق ​هرمز أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم ‌السابق، وأقل بكثير من متوسط عشرة أيام البالغ حوالي 13 سفينة.

وأظهرت بيانات شركة كبلر حتى الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش أن ​ناقلة غاز عملاقة وناقلتي وقود طويلتي المدى وناقلة ​من طراز سوبراماكس وناقلة من طراز باناماكس دخلت ⁠المضيق قادمة من خليج عُمان. كما خرجت ناقلة غاز ​عملاقة محملة من المضيق متجهة إلى خليج عُمان، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقد يتغير ​عدد السفن العابرة للممر المائي، إذ تتوقف بعض السفن عن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الإبحار.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن موقع إلكتروني حكومي ​أن إيران أدرجت المزيد من السفن التي تعتبرها غير ​ممتثلة إلى قائمتها السوداء، وهو ما يجعلها مهددة بالغرامات أو المصادرة ‌أو ⁠الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز.

وتشمل قائمة السفن المحظورة ناقلات نفط خام ضخمة جدا وناقلات للغاز الطبيعي المسال ولغاز البترول المسال وسفن المنتجات النفطية النظيفة ​وغيرها.

وقالت السعودية ​أمس الأربعاء ⁠إن هجوما إيرانيا على ناقلة نفط مملوكة لشركة الشحن الوطنية التابعة لها أسفر عن ​مقتل اثنين من البحارة يحملان الجنسية الفلبينية.

وفي ​مضيق باب ⁠المندب، أظهرت بيانات شركة كبلر أن 31 سفينة شحن عبرت هذا الممر المائي أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ ⁠24 ​أغسطس، وأعلى من متوسط ​عشرة أيام البالغ 25 سفينة.

وأشارت البيانات إلى أن 17 سفينة عبرت ​الممر المائي يوم الثلاثاء.