قاضية أمريكية توقف أحدث محاولة لترامب للحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة

أصدرت قاضية اتحادية حكما بوقف أحدث محاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، مانحة أمرا قضائيا أوليا ضد أمر تنفيذي قالت الإدارة إنه يستهدف ما يعرف بـ"سياحة الولادة".

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا إل. بوردمن في ولاية ماريلاند، يوم الأربعاء، الأمر القضائي الذي سيظل ساريا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.

وكتبت بوردمن، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها الصادر الأربعاء: "لقد قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون عند الولادة".

ويكفل القانون الحالي حق الحصول على الجنسية بالولادة لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، مع وجود استثناءات محدودة. ويعود هذا الحق إلى عام 1868، عندما تم التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي في أعقاب الحرب الأهلية.

لكن ترامب لطالما سعى إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة، وأصدر أمرا تنفيذيا سابقا أعلن فيه أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يعدون مواطنين أمريكيين. وأبطلت المحكمة العليا هذه المحاولة في يونيو.

وفي أغسطس، حاول الرئيس مجددا من خلال أمر تنفيذي أكثر تضييقا، بدا أنه يفرض قيودا على منح الجنسية تلقائيا لفئات محددة من الأشخاص، من بينهم الأطفال المولودون لأشخاص بالغين لهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص يُعتبرون "أعداء أجانب" للولايات المتحدة.