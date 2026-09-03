بوتين يحذر من مخاطر تهدد الملاحة والتجارة العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تستهدف إتاحة الملاحة على طول الطريق البحري الشمالي على مدار العام، مشددًا على أن الشرق الأقصى الروسي ينبغي أن يتحول إلى مركز للنمو الاقتصادي.

وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026، إن روسيا تعمل على تطوير ممر للنقل العابر للقطب الشمالي، يمتد من سان بطرسبورغ ومورمانسك عبر الطريق البحري الشمالي إلى فلاديفوستوك، وصولًا إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن الممر يكتسب أهمية في ظل المخاطر التي تهدد الملاحة والتجارة العالمية، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز مرونة وأمن سلاسل الإمداد الدولية، وفتح آفاق جديدة للنقل العابر والملاحة الساحلية في المناطق القطبية الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن استراتيجية التنمية المحدثة للشرق الأقصى تركز على جذب الاستثمارات إلى الشركات المبتكرة وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المنطقة استقطبت نحو 25 تريليون روبل من الاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الـ11 الماضية، مشيرًا إلى أهمية الطاقة النووية في دعم البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، بما في ذلك مراكز تخزين ومعالجة البيانات.

وأكد بوتين ضرورة إنشاء منشآت جديدة لتوليد الطاقة في القطب الشمالي، من بينها محطات نووية صغيرة.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية الكلية في الشرق الأقصى تتجاوز متوسط المؤشرات المسجلة على مستوى روسيا، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح سياسة جعل تنمية المنطقة أولوية استراتيجية للبلاد خلال القرن الحادي والعشرين.