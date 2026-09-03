بوتين: من المهم تجنب الإفراط في تشديد السياسات الاقتصادية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة لـ "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، ردا على سؤال من مدير الحوار، إن السلطات الروسية تدرك تماما أهمية تجنب الإفراط في تشديد السياسات الاقتصادية.

وأضاف بوتين، اليوم الخميس، أن البنك المركزي والحكومة يتخذان إجراءات مدروسة للحد من التضخم، وأن هذا الهدف يتحقق بالفعل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين إنه "من المهم عدم الإفراط في تشديد السياسات الاقتصادية هنا. ونحن ندرك ذلك تماما. فمنذ الخطوات الأولى، عندما بدأنا هذا العمل، كنا على دراية بذلك وتصرفنا على هذا الأساس".

وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك الثلاثاء الماضي أعمال "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، وينعقد الحدث تحت شعار "الشرق الأقصى - تنمية من أجل الإنسان".

ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 70 جلسة تغطي محاور تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي، وجذب الاستثمارات، والتعاون الدولي، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والبنية التحتية.