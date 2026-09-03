وزير الدفاع الإستوني يعلن استقالته وسط فضيحة بشأن شراء الذخيرة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، استقالته عقب فضيحة بشأن شراء الذخيرة لأوكرانيا.

وقال بيفكور، الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2022، في تصريحات للتلفزيون الإستوني، إنه يتحمل المسؤولية السياسية عن أوجه القصور في الإدارة المالية لقطاع الدفاع.

وأفاد بيفكور، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بأنه "سيتعين على رئيس الوزراء إيجاد وزير دفاع جديد".

كما أعلن السياسي، العضو في حزب الإصلاح الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء كريستين ميخال، استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بيفكور على صفحته على منصة "فيسبوك": "أقدم على ذلك وأنا على يقين تام بأننا اتخذنا القرارات الصحيحة لتعزيز الدفاع الوطني. فإن إستونيا اليوم أكثر حماية من أي وقت مضى".

وكان بيفكور قد تعرض لضغوط شعبية بعد أن رصد ديوان المحاسبة الوطني الإستوني العديد من المشاكل الخطيرة في مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع.