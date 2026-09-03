الدنمارك: روسيا أعدت خططا لتنفيذ أعمال تخريب ضد شركات في البلاد

كشفت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية عن خطط محددة وضعتها روسيا لتنفيذ أعمال تخريب ضد شركات في الدولة الواقعة شمال أوروبا، وفقا لما أوردته صحيفة "برلينجسكه"، نقلا عن تصريحات إميل جريشولم، رئيس قسم مكافحة التجسس في الهيئة.

وقالت الصحيفة إن الهيئة لا تعلم بوقوع أي هجمات بالفعل حتى الآن، لكنها اكتشفت استعدادات ملموسة لتنفيذ أعمال تخريب، من بينها إضرام الحرائق، ضد شركات مرتبطة بالصناعات الدفاعية وتقدم الدعم لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الصحيفة أن روسيا حاولت تجنيد سكان محليين، غالبا دون علمهم بهوية الجهة التي تقف وراء عمليات التجنيد، لتنفيذ مهام مختلفة، من بينها التقاط صور لمصانع.

ولم ترد السفارة الروسية في كوبنهاجن على الفور على طلب للتعليق أرسلته وكالة بلومبرج للأنباء، والذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية للسفارة.