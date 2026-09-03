إسرائيل تسلم الجيش اللبناني أسيرا عبر الصليب الأحمر

سلمت إسرائيل، اليوم الخميس، الجيش اللبناني الأسير مالك كمال غازي، وذلك عبر الصليب الأحمر الدولي عند معبر الناقورة الحدودي.

وأفاد موقع «المدن» الإخباري اللبناني، أنّ مالك غازي ليس من ضمن قائمة المحتجزين الخمسة الذين جرى الحديث عن إطلاق سراحهم في إطار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن «لبنان قد تلقّى وعدًا بالإفراج عن خمسة محتجزين، إلّا أنّ تنفيذ هذه الخطوة اليوم لا يزال غير مؤكّد».

وأوضح أن المعطيات تشير إلى احتمال تأجيل الإفراج عن الخمسة إلى موعد يتزامن مع جولة المفاوضات المقبلة، المقرّرة في 15 أو 16 سبتمبر الجاري، ما يعني أنّ عملية الإفراج التي حصلت اليوم منفصلة عن التفاهم المتعلّق بالمحتجزين الخمسة.

وتدخل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة الحساسية، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان وتفجير أجزاء من جبل القنطرة، فيما تتجه الأنظار إلى إمكان استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات في روما.

وبينما يدعم رئيسا الجمهورية والحكومة المسار التفاوضي، يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاتفاق الإطاري والتفاوض المباشر في ظل استمرار العمليات العسكرية.