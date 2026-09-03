قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية يعقد جهود احتواء التوتر في المنطقة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على دولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل إيران المسئولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.