كاتس: سنُعيد إيران للظلام والعصر الحجري إذا هاجمت إسرائيل

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إيران قد تلجأ إلى خطوات وصفها بـ«اليائسة»، بما في ذلك شن هجوم على إسرائيل، في ظل ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية متزايدة، ومخاوف من اندلاع احتجاجات تهدد النظام.

وقال كاتس، خلال مراسم أقيمت في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن مؤشرات عدة تدل على أن الضغوط الاقتصادية والخوف من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام قد تدفع القيادة الإيرانية إلى اتخاذ «إجراءات يائسة».

وأضاف أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيمنح تل أبيب، وفق تعبيره، حرية أكبر في الرد، متوعدًا باستهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة، وإعادة البلاد إلى «العصر الحجري والظلام».

وزعم كاتس، أن إيران تدرك أسباب إحجامها عن مهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل ألحقت، بحسب قوله، أضرارًا كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات الاستراتيجية للبلاد.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي من احتمال تغير الحسابات الإيرانية في أي وقت، معتبرًا أن تزايد الضغوط الداخلية والمخاوف بشأن مستقبل النظام قد يدفع طهران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.