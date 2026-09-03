الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، "لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد"، والتي كان آخرها فجر اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن تلك الاعتداءات تمثل "انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817".

وجددت الخارجية تأكيدها أن "مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا، وتشكّل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد".

وشددت الوزارة على أن "الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحفظ أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".