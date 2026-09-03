سموتريتش: الموافقة على بناء 1516 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان سيصادق نهائيًا على بناء 1516 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، أن المضي قدمًا في خطط البناء في مناطق بنيامين وغوش عتصيون ووادي الأردن، يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن إسرائيل واستقرارها، على حد تعبيره.

وأشار الوزير المتطرف إلى أن حكومته تعمل على تعزيز المستوطنات وتحصينها، في مواجهة ما اعتبره «توجهًا يساريًا نحو إخلائها وإقامة دولة فلسطينية».

ومنذ عام 1967، شيدت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تضم 700,000 يهودي، بين 3.3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وتسارع التوسع الاستيطاني بعد أن تولى ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف السلطة في عام 2022، ثم مرة أخرى بعد اندلاع حرب غزة في عام 2023.

هذا وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير قانونية» بموجب القانون الدولي.