الكرملين: روسيا لن تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، رغم إعلان برلين إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون.

وأضاف بيسكوف، للتلفزيون الرسمي الروسي، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، أن موسكو لن تبادر إلى أي خفض لمستوى العلاقات الدبلوماسية مع برلين.

وقد تتضمن هذه الخطوة المحتملة قيام موسكو وبرلين باستدعاء سفيريهما لدى الطرف الآخر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية يعد أحد الردود المحتملة على الإجراءات العقابية التي أعلنتها ألمانيا عقب اكتشاف طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، لكنها لم تنفجر، في مطار لايبزيج/هاله مطلع أغسطس الماضي.

وتنفي روسيا أي صلة لها بالطائرة المسيرة، التي عثر عليها بالقرب من طائرة شحن أوكرانية.