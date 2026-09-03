إسبانيا: مصرع 80 مهاجرا على الأقل بغرق قارب قبالة جزر الكناري

• أبحر من سواحل غامبيا متجها إلى جزر الكناري، وتم انتشال 5 جثامين حتى الآن، بحسب مصادر في خفر السواحل الإسباني

لقي ما لا يقل عن 80 مهاجراً غير نظامي حتفهم، فجر الخميس، إثر غرق قارب أبحر من سواحل غامبيا متجهاً إلى جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي"، نقلا عن مصادر في خفر السواحل، بأنه تم التأكد من غرق قارب أبحر من غامبيا قبل 26 يوما متجها إلى جزر الكناري وعلى متنه 128 شخصا، على بُعد نحو 120 كيلومتراً قبالة سواحل الجزر.

وأوضحت المصادر أن سفينة تحمل اسم "Guardamar Urania" أنقذت 45 من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا على متن القارب الغارق.

وأفادت المصادر بأنه تم انتشال 5 جثامين حتى الآن فقط، بسبب سوء الأحوال البحرية.

وكانت منظمة المجتمع المدني الإسبانية "Caminando Fronteras" قد أطلقت تحذيراً بشأن القارب، مشيرة إلى أنه أبحر في 7 أغسطس الفائت من سواحل غامبيا وعلى متنه 128 مهاجرا، بينهم 4 نساء وطفل رضيع.