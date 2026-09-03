وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار موسكو إغلاق معاهد جوته

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أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن أسفه لإعلان موسكو إغلاق معاهد جوته في روسيا.

وقال الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس ردا على استفسار على هامش اجتماع مع نظيريه الفرنسي والبولندي في مدينة فايمار بولاية تورينجن الألمانية: "يقدم معهد جوته كل يوم إسهاما مهما في العلاقات الثقافية المثمرة والتبادل المجتمعي بين روسيا وألمانيا، وذلك رغم الظروف بالغة الصعوبة منذ بدء حرب الروسية - الأوكرانية".

وانتقد فاديفول، الإجراء قائلا: "وعلى هذه الخلفية، فإن الإجراء الذي أعلنته روسيا الاتحادية الآن مؤسف للغاية، لأنه يلحق مزيدا من الضرر بعلاقاتنا".

وكان فاديفول قد زار رفقة نظيريه الفرنسي والبولندي منزل الشاعر الألماني الراحل يوهان فولفجانج فون جوته في فايمار.

وذكر الوزير، أن الإغلاق المعلن من جانب روسيا لمعاهد جوته غير مبرر على وجه الخصوص؛ لأن الحكومة الألمانية ترد بإغلاق البيت الروسي في برلين على هجوم منسوب بوضوح إلى روسيا.

وحمّلت برلين، موسكو مسئولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات على مطار لايبتسيج / هاله الألماني في 4 أغسطس الماضي.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس الثلاثاء، حزمة من العقوبات ضد موسكو.

وتنفي روسيا أن تكون لها أي علاقة بالطائرة المسيرة في المطار.

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الألماني، أن البيت الروسي لم يعد منذ فترة طويلة يستحق اسمه باعتباره ما يسمى "بيت العلوم والثقافة".

وقال: "أقول بكل وضوح: إنه لا يخدم الثقافة ولا العلوم"، مضيفا أن على روسيا أن تقرر نوع العلاقات التي تريدها مع ألمانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في مدينة فلاديفوستوك، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، أن بلاده ستغلق معاهد جوته في روسيا ردا على الإغلاق المعلن للبيت الروسي.

ووفقا لمعهد جوته، توجد في روسيا - إلى جانب المقر الرئيسي في موسكو - مؤسسات ثقافية للمعهد في سانت بطرسبرج ويكاترينبرج.