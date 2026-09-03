تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدة حداثا ووادي بلدة برعشيت وقصف إسرائيلي على بلدة المنصوري بجنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تفجيرات في بلدة حداثا ووادي بلدة برعشيت بجنوب لبنان، كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على طريق العزية – المنصوري، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع قيام آليات إسرائيلية بنقل جالونات مفخخة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة "ميركافا" وجرافة من نوع "دي9" في البلدة، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام ".

وتم تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فجرا، فوق منطقة صور في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.