عملة معدنية تحمل صورة ترامب في الولايات المتحدة

أصدرت الولايات المتحدة عملة معدنية من فئة الدولار الواحد تحمل صورة الرئيس ترامب. وهو أول زعيم حي في القرن الماضي يحظى بهذا النوع من التكريم.

وتم إصدار العملة احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة. تحمل العملة نقش " نثق بالله " إلى جانب صورة الرئيس.

يظهر حول العملة نقش " الحرية 1776-2026 ". وذكر بيان صادر عن دار سك العملة الأمريكية أن "الإصدار الخاص يجسد روح وفخر وتراث أمة تقترب من ذكرى تأسيسها التاريخية"، بحسب شبكة "سويس انفو" السويسرية.

تم تصميم هذه العملة للاحتفال بهذا الإنجاز الوطني التاريخي، بتصميم فريد من نوعه يمثل معلما بارزا، ليصبح إضافة مميزة للمجموعات الحديثة. وقد تم طرح العملة الجديدة بسعر 61 دولاراً للفة من 25 عملة، و154.50 دولاراً للفة من 100 عملة.

تم شراء الإصدارات الأولى التي تم طرحها على موقع دار صك العملة الأمريكية في وقت قصير، وكان هناك طلب كبير على عملات إضافية.

هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي تظهر فيها صورة رئيس على قيد الحياة على عملة تذكارية. يحظر القانون الفيدرالي وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة تذكارية، لكن حلفاء الرئيس ترامب في الكونجرس يسعون لتمرير مشروع قانون يسمح بوضع صورة ترامب على العملة لمرة واحدة فقط.

يزعمون أن عملة نصف دولار صدرت احتفالاً بالذكرى المئوية والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة عام 1926، كانت تحمل صورة الرئيس آنذاك كالفين كوليدج. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت في مايو بأنه يعتزم أيضاً إصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.