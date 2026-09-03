الجيش الأمريكي يغرق قاربا بدعوى دعم تهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، اعتراض قارب وإغراقه شرقي المحيط الهادئ، بدعوى أنه كان يعمل كـ"محطة عائمة للتزود بالوقود بهدف دعم أنشطة تهريب المخدرات".

وأصدرت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوث كوم)، الخميس، بيانًا بشأن العملية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأضافت القيادة، أن عسكريين أمريكيين صعدوا إلى القارب وأجروا عملية تفتيش، قبل نقل الأشخاص الذين كانوا على متنه إلى الإكوادور، ثم إغراقه.

وادعت أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن القارب كان يدعم "عصابة لوس تشونيروس"، إحدى أبرز منظمات الجريمة في الإكوادور.

وأثارت استهدافات الجيش الأمريكي المباشرة في الآونة الأخيرة لعدد من القوارب ومن على متنها في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بذريعة تورطهم في تهريب المخدرات، جدلًا في الأوساط الدولية حول ما وصف بأنه "إعدامات خارج نطاق القضاء".