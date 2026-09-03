كييف تعلن إسقاط 135 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 135 من أصل 163 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 163 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، جرى إطلاقها من منطقتي ميليروفو وأوريول الروسيتين، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 135 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى في أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و492 ألفا و350 فردا، من بينهم 1320 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و324 دبابة، و25 ألفا و264 مركبة قتالية مدرعة، و49085 نظام مدفعية، و2085 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1600 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 441 طائرة حربية، و355 مروحية، و496021 طائرة مسيرة، و5070 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و143 ألفا و150 من المركبات وخزانات الوقود، و4628 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.