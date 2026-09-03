النرويج تصادر سفينة روسية بناء على طلب من أوكرانيا

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صادرت السلطات النرويجية سفينة روسية في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي أمس الأربعاء، بناء على طلب من شركة نفتوجاز الأوكرانية في إطار جهود عالمية لتنفيذ قرار تحكيم بقيمة 22ر4 مليار دولار.

تحاول نفتوجاز استعادة مبلغ التعويض الناتج عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في 2014 ومصادرة أصول الطاقة الأوكرانية بما في ذلك حقول غاز وخطوط أنابيب.

وفي 2023، أمرت هيئة تحكيم في لاهاي روسيا بدفع 22ر4 مليار دولار لشركة الطاقة المملوكة للدولة الأوكرانية للاستحواذ بشكل غير قانوني على أصولها في القرم.

وبعد رفض روسيا دفع التعويض، تقدمت نفتوجاز بدعاوى للمحاكم الوطنية سعيا للحصول على أمر قضائي بمصادرة الأصول التجارية الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي بشركة نفتوجاز، سيرجي فيدورينكو "هذه خطوة أخرى مهمة باتجاه تحقيق العدالة فيما يتعلق باستيلاء روسيا غير القانوني على أصول نفتوجاز في القرم. ولا يمكن لروسيا أن تتهرب من المسؤولية ببساطة برفض الامتثال لقرار تحكيمي دولي. وسوف نواصل ملاحقة الأصول الروسية حول العالم".

وقال حاكم سفالبارد، لارس فوس، في بيان إن مصادرة النرويج لسفينة الرحلات الروسية "بروفيسور مولتشانوف" يأتي بعدما صدر أمر عن إحدى محاكم مقاطعة نورد-ترومس في 31 أغسطس.

وأضاف الحاكم أنه بعد المصادرة لن يتم السماح للسفينة بمغادرة موقعها الحالي في بارنتسبورج في سفالبارد.