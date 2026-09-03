 الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تاجري سلاح لغسلهما 70 مليون جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تاجري سلاح لغسلهما 70 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 1:14 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لغسلهما 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.

وذكرت الداخلية، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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