ليبيا: استهداف مستودع طرابلس النفطي بطائرة مسيرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تستهجن محاولة استهداف خزانات الوقود بمستودع طرابلس النفطي - البريقة بطريق المطار صباح اليوم، بطائرة مسيرة عن بعد.

وأكدت في بيان، أن «محاولة استهداف المنشآت النفطية بهذه العمليات التخريبية، يُعد مؤشرًا خطيرًا يستدعي تكاثف جهود جميع الجهات الأمنية والعسكرية، لتحمل مسئولياتها، وحماية هذه المواقع الحيوية الحساسة، التي يشكل العبث بها، خطرًا محققًا على حياة المواطنين، واستنزافًا لثرواته ومقدراته».

وحذرت من أن «استهداف المنشآت النفطية في أي مكان في ليبيا بأي شكل من الأشكال، يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الإمداد والخدمات الأساسية، لما تضطلع به من دور محوري في توفير الوقود لمحطات الكهرباء وانتاج الطاقة، والمرافق الصحية، والقطاعات الصناعية والخدمية، فضلًا عن سداد حاجة المواطنين اليومية من الوقود».

ودعت المؤسسة إلى تجنيب المنشآت النفطية والعاملين بها أي أعمال عدائية، واحترام سلامتها وحرمتها، بما يضمن استمرارية إمدادات الوقود ويحافظ على أمن الطاقة وسلامة المواطنين.

وأعلنت أنها رفعت حالة الجاهزية التامة لكل فرق الطوارئ في جميع المواقع، موضحة أن الفرق المختصة بدأت في عملية سحب الوقود من الخزانات لتقليل منسوب الوقود فيها، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.