ضبط طالب تهرب من سداد قيمة تفويلة السيارة بمحطة وقود في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، عن ملابسات تضرر عامل بمحطة وقود من قائد سيارة ملاكي؛ لقيامه بتزويد سيارته بالوقود والفرار دون سداد قيمته.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة ملاكي؛ لقيامه بتزويد سيارته بالوقود بإحدى المحطات والفرار دون سداد قيمته بالإسماعيلية.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه عامل بمحطة وقود، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبسؤاله أقر بتضرره من قائد سيارة ملاكي، لقيامه بتزويد سيارته بالوقود بالمحطة محل عمله بتاريخ 5 أغسطس الماضي، والفرار دون سداد قيمته.

وتمكن الأمن، من ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص وضبط قائدها وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.