وزير الخارجية الأمريكي يحدد موقف واشنطن من إيران بعد 6 أشهر من المواجهات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل القضية الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مشددًا على أن ذلك لن يحدث خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، قال روبيو، في مقابلة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الولايات المتحدة تواصل التعامل مع التهديدات المرتبطة بإيران، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدًا أن واشنطن تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها وقواتها في المنطقة.

وأوضح أن إيران واصلت استهداف سفن الشحن التجاري في المضيق وزرعت ألغامًا فيه، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير تلك الألغام وتوسيع الممرات الملاحية.

وأضاف: «سنواصل استهداف كل ما يشكل تهديدًا وشيكًا لقواتنا ولحركة الشحن الدولي عبر المضيق»، مؤكدًا أن المضيق سيظل مفتوحًا ولن يخضع لسيطرة إيران.

وفيما يتعلق بالدعم الروسي لطهران، قال روبيو إن الولايات المتحدة لا تتفق مع روسيا في رؤيتها للملف الإيراني، مشيرًا إلى انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن أي دعم تقدمه أطراف أخرى لإيران لن يعرقل قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ ما تراه ضروريًا لحماية أمنها ومصالحها.