دجيكو يعلن اعتزال اللعب الدولي مع البوسنة والهرسك

أعلن المهاجم البوسني إدين دجيكو، لاعب شالكه الألماني، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ليضع حدًا لمسيرته الدولية التي امتدت لنحو 20 عامًا.

وأوضح دجيكو، البالغ من العمر 40 عامًا، في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»، أن مباراة البوسنة والهرسك أمام السويد يوم 2 أكتوبر المقبل ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب.

وبدأ دجيكو مسيرته الدولية مع منتخب البوسنة عام 2007، وخاض 151 مباراة دولية، سجل خلالها 73 هدفًا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة البوسنية.

وشارك مهاجم مانشستر سيتي السابق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنتخب البوسني منافسات البطولة من دور الـ32.

وسجل دجيكو خلال مشاركته في مونديال 2026 رقمًا قياسيًا، بعدما أصبح في عمر 40 عامًا و106 أيام أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم.

وعلى مستوى الأندية، انضم دجيكو إلى شالكه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد حتى نهاية الموسم، وساهم في عودة الفريق إلى الدوري الألماني الممتاز، قبل أن يجدد عقده هذا الصيف لمدة موسم إضافي.