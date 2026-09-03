مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة

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كشفت مصادر أمنية تركية للأناضول، الخميس، عن لقاء جمع الأسبوع الماضي بين رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ونظيره اليوناني ثيميستوكليس ديميريس في العاصمة أثينا.

وذكرت المصادر الأمنية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، والخطوات المحتملة لحل قضايا عالقة.

وشدد الاجتماع على الأهمية البالغة للعلاقات بين البلدين في مجالات بحر إيجة وغربي البحر المتوسط، وأمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتعاون الاستخباراتي، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وتطرق اللقاء إلى العدوان الأمريكي على إيران، والعهد الجديد في سوريا، والوحدة السياسية في ليبيا،

والقضية الفلسطينية، والانتهاكات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما بحث الجانبان الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، وفق المصادر نفسها.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الزخم الذي تحقق أخيرا بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة، والارتقاء به إلى مستوى استراتيجي.

كما اتفق قالن وديميريس على تعزيز التعاون الوثيق بين الاستخبارات التركية واليونانية في القضايا الثنائية والإقليمية.