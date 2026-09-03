«CDP» وبنك الإسكندرية يوقعان اتفاقية ضمان على محافظ القروض لدعم المشروعات الزراعية متناهية الصغر في مصر

• الضمان المكفول بالكامل من الاتحاد الأوروبي يوفر ضمانات ائتمان تغطي ما يصل إلى 70% من محفظة تمويلية جديدة بقيمة 30 مليون يورو لصالح صغار المزارعين العاملين في مختلف أنحاء مصر

وقع بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، اتفاقية ضمان على محافظ القروض بقيمة 21 مليون يورو (شامل حد منح للقروض بقيمة 30 مليون يورو كحد أقصى)، في إطار برنامج "TERRA – "تحويل وتمكين نظم الأعمال الزراعية المسؤولة والقادرة على الصمود".

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الأعمال المصري- الإيطالي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، ومعالي وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، و وزيرة الشغل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا كالديروني، إلى جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، ومعالي اوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المصري، بدر عبد العاطي. كما شهدت مراسم التوقيع حضور كارلو روسوتو، مدير التعاون الانمائي والعلاقات المؤسسية الدولية في صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وباولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، خلال زيارتها إلى مصر، وباولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ولورينزو فينجوت هارينجتون، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام وقسم الطاقة والتحول الرقمي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وبدعم من ضمان الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج "TERRA "(ضمان TERRA)، يستطيع بنك الإسكندرية توسيع نطاق التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر التي تعمل بقطاع الأغذية الزراعية في مصر ، وبالأخص لصغار المزارعين، بهدف تحسين فرص حصولهم على التمويل ودعم قدرة سلسلة القيمة المحلية لقطاع الأغذية الزراعية على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تمثل هذه الاتفاقية أحد الركائز الأساسية لأوجه التكامل الاستثماري الأوسع نطاقًا بين خطة ماتي لأفريقيا التي تتبناها إيطاليا، واستراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قمة «البوابة العالمية – خطة ماتي» التي عُقدت في روما في 20 يوليو 2025، بحضور معالي السيدة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

تتوافق هذه الاتفاقية بالكامل مع "خطة ماتي" و"ميثاق المتوسط"، إحدى المبادرات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وكذلك مع استراتيجية البوابة العالمية ، وبالأخص أهدافها المتعلقة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مرونة نظم الأعمال الزراعية، وخلق فرص العمل، ودعم الشمول المالي.

ومن خلال جمع موارد الصندوق الاوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) ، تجسد هذه العملية النهج الذي يتبعه فريق أوروبا، من خلال الجمع بين الدعم المقدم من موازنة الاتحاد الأوروبي والقدرات التمويلية لـصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام المشروعات الزراعية متناهية الصغر.

ويأتي برنامج "TERRA" بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من صندوق الودائع والقروض الإيطالي(CDP)، بهدف تسريع التحول نحو نظم للأغذية الزراعية أكثر استدامة وقدرة على الصمود، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى التمويل أمام الشركات والمشروعات العاملة عبر مختلف سلاسل القيمة لقطاع الأغذية الزراعية في إفريقيا.

كما تسهم هذه العملية في دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وميثاق المتوسط، بما يدعم أهدافهما المشتركة المتمثلة في جمع الاستثمارات المستدامة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود وتكاملًا في مصر وعبر منطقة البحر المتوسط.

وتعزز الاتفاقية الدور المتنامي لصندوق الودائع والقروض الإيطالي(CDP) باعتباره المؤسسة المالية الإيطالية للتعاون الانمائي الدولي، ومن خلال جمع الموارد الأوروبية وتوظيفها بالتعاون مع أفضل المؤسسات المالية المحلية، لدعم نمو القطاع الخاص بصورة شاملة ومستدامة في الدول الشريكة الرئيسية.

كما تساهم المبادرة في دعم أهداف خطة ماتي لإفريقيا التي تتبناها إيطاليا، والتي تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا فيها، وتركز على تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم الشمول المالي، وتوفير فرص اقتصادية لصغار المزارعين والمشروعات الزراعية متناهية الصغر.

قالت معالي السيدة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "تعكس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة والشاملة في مصر. ومن خلال مبادرتنا المشتركة في إطار برنامج "TERRA"، نعمل على تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، ودعم ازدهار المجتمعات الريفية، بما يسهم في بناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغير المناخي".

قال كارلو روسوتو، مدير التعاون الانمائي والعلاقات المؤسسية الدولية في صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) : “دعم صغار المزارعين يعني دعم قدرة المجتمعات بأكملها على الصمود. ومن خلال هذه الشراكة مع بنك الإسكندرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، نساهم في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل بهدف خلق أكبر أثر وقيمة اقتصادية واجتماعية".

وفي هذا السياق، قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يسعدنا ويشرفنا التعاون مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي(CDP) والاتحاد الأوروبي، حيث تعزز هذه الشراكة التزام بنك الإسكندرية الراسخ بقطاع الأعمال الزراعية، وتبني على جهودنا المستمرة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية أمام المنظومة الزراعية في مصر.

ومن خلال تعزيز سلسلة القيمة للصناعات والأنشطة المرتبطة بالأغذية الزراعية، نعمل على خلق فرص أكبر لتحقيق النمو المستدام، وتمكين المزارعين من القيام بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري. وتؤكد هذه الاتفاقية مجددًا دور بنك الإسكندرية كشريك موثوق في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، والتزامه بدفع مسيرة النمو الشامل، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة إنتيسا سان باولو".

صرّحت السيدة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، قائلةً: "يسعدني بشكل خاص إتمام اتفاقية اليوم بين بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو في مصر ضمن قطاع البنوك الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) فهي تعزز التعاون بين إيطاليا ومصر، وتمثل خطوة إضافية في إطار "خطة ماتي لأفريقيا" التي تتبناها إيطاليا.

ومن خلال بنك الإسكندرية، تُعد مجموعتنا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، كما تتمتع بمكانة فريدة لا تتمتع بها أي من البنوك الإيطالية الكبرى الأخرى، إذ تجمع بين حضور محلي قوي وخبرة دولية لإحدى المجموعات المصرفية الرائدة في أوروبا. وأنا على ثقة تامة بأن بإمكان إيطاليا ومصر بناء جسر اقتصادي أقوى عبر منطقة البحر المتوسط، يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وهذه هي الشراكة التي تلتزم مجموعة إنتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية بدعمها وتعزيزها على المدى الطويل".