وزير الخارجية: نعول على الأصدقاء للعمل على دعم الأمن المائي المصري

- تاياني: إيطاليا مستعدة للوساطة بشأن أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، حرص مصر على ترفيع وتوثيق العلاقات مع إيطاليا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا مع التركيز على قضية مصر الأولى القضية الوجودية وهي قضية المياه، مشيرا إلى التعويل على الأصدقاء في العمل على دعم الأمن المائي المصري والمصالح المائية والوجودية لأكثر من 110 ملايين مواطن مصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أنطونيو تاياني، وزير خارجية إيطاليا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد عبدالعاطي، بما يجمع بين مصر وإيطاليا البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وعميقة تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ورحب الوزير، فى مستهل المؤتمر الصحفي، بنظيره الإيطالي والوفد المرافق خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، وقال إن المباحثات التي عقدت اليوم مثلت فرصة مهمة لتقييم مجمل مسار العلاقات المصرية الإيطالية والوقوف على ما تحقق من تقدم وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "نقدر الدور الإيطالي في توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

كما شدد عبدالعاطي علي أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن مصر تقود جهودًا لدفع الجهود السلمية فى إيران والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، من أجل خفض التصعيد وتعزيز الحلول السلمية والسياسية.

وأكد وزير الخارجية إدانة كل الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات للأراضى اللبنانية بما يخالف القانون الدولي، وهناك توافق مصرى إيطالي على دعم المؤسسات اللبنانية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي "شرف صباح اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تناول مستجدات العلاقات بين البلدين، وتأكيد حرص مصر على ترفيع وتوثيق العلاقات مع إيطاليا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا مع التركيز على قضية مصر الأولى القضية الوجودية وهي قضية المياه، وتعويلنا على الأصدقاء في العمل على دعم الأمن المائي المصري والمصالح المائية والوجودية لأكثر من 110 ملايين مواطن مصري".

من جانبه، قال أنطونيو تاياني، وزير خارجية إيطاليا: "ندعم جميع المبادرات المصرية من أجل عودة الهدوء الي منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى استعداد إيطاليا لاستقبال العمال المصريين المهرة في إيطاليا.

وتابع: "نحن الدولة الأوروبية الأولى التى تستضيف أكبر عدد من الأطفال والطلاب الفلسطينيين".

وقال تاياني: "مستعدون أن نقوم بدور الوساطة مع كل الأطراف للتوصل الي حل بشأن أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن نهر النيل يساوى الحياة بالنسبة لمصر.

كما أكد رفض عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يدعمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أهمية حل الدولتين من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف نحن ومصر ضد الهجرة غير النظامية التي تؤثر على الأمن.