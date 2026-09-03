استطلاع: 56% من الألمان يعتقدون أن روسيا تشكل تهديدا لأمن بلادهم

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا، أن أغلبيّة المواطنين باتوا يعتبرون روسيا تهديدا لأمن البلاد، وذلك على خلفية حوادث الطائرات المسيرة والحرب في أوكرانيا.

وبحسب نتائج استطلاع "دويتشلاند تريند" (اتجاه ألمانيا) الذي يتم إجراؤه لصالح شبكة "إيه آر دي"، فإن 56% من المشاركين يرون أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تواجه تهديدا قويا أو تهديدا قويا للغاية من جانب روسيا. في المقابل، أعرب 39% من المشاركين عن اعتقادهم بأن روسيا لا تشكل سوى تهديد ضئيل أو لا تشكل أي تهديد على الإطلاق بالنسبة لألمانيا.

وأظهرت النتائج تفاوتا ملحوظا في رؤية المواطنين الألمان لهذا الأمر في شطري البلاد الغربي والشرقي؛ ففي حين يعتقد 59% من مواطني الولايات الغربية أن روسيا تمثل تواجه تهديدا قويا أو تهديدا قويا للغاية على الأمن الألماني، فإن هذه النسبة لا تتجاوز 42% فقط بين مواطني الولايات الشرقية. وفي الوقت الذي يرى فيه 36% من سكان غرب ألمانيا أن روسيا لا تمثل سوى تهديد ضئيل أو لا تمثل تهديدا على الإطلاق على الأمن القومي، فإن نسبة أصحاب هذا الرأي وصلت إلى 47% بين سكان غرب البلاد.

وأجرى معهد "إنفراتست ديماب" استطلاعه التمثيلي هذه المرة بين 1319 شخصا ممن يحق لهم التصويت، مع هامش خطأ تراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية. وجرت عملية الاستطلاع في الفترة الممتدة من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين؛ بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية أول أمس الثلاثاء أن السلطات الروسية هي المسؤولة عن محاولة الهجوم الفاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا أوائل الشهر الماضي، معلنةً عن اتخاذ تدابير عقابية بحق موسكو، فيما ينفي الكرملين أي ضلوع له في الحادثة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث تقدم ألمانيا دعما سياسيا وعسكريا لكييف منذ اندلاع الصراع، وتُصنف حالياً كأبرز داعم لها. وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا بالأسلحة إجراء مناسب، في حين يرى 14% أنه غير كافٍ، مقابل 42% يعتقدون أنه يتجاوز الحدود المطلوبة - وهي أعلى نسبة يسجلها معهد "إنفراتست ديماب" في هذا الصدد منذ بداية الحرب مع أوكرانيا.