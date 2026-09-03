مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس

شهد طريق السويس قبل مدخل مدينة بدر حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص أثناء سيره بالطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا أفاد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعملت قوات المرور بالقاهرة على رفع آثار الحادث لتيسير حركة السير بالمنطقة، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.