- دفاع مروان يطلب البراءة ومحامي جودي ينفي قيادتها للسيارة.. تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي

استمعت محكمة جنح الطفل بالجيزة، خلاا جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع الطالب وصديقته، المتهمان في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما أثناء عملها على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "بائعة الشاي".

وخلال الجلسة أنكر الطالب وصديقته للمرة الثانية على التوالي الاتهامات الموجهة إليهما وهى تهمتي القتل والإصابة الخطأ واتلاف السيارة، فيما طالب بشير جابر محامي الطالب المتهم خلال مرافعته ببطلان اعترافات المتهم الثاني، وبراءة موكله من الاتهام الموجه إليه في القضية.

وفي المقابل دفع محامي المتهمة "جودي" ببطلان شهادة الشهود، وأكد أن الطالب "مروان" هو من كان يقود السيارة وقت الحادث وموكلته كانت بعيدا عن كرسي القيادة، مستندات إلى فيديو قدمه لهيئة المحكمة يرصد رد فعل المتهمة بعد الحادث، وأن هذه حركات وأفعال لا تنم على أنها هى من ارتكبت الحادث.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الطالب "مروان هـ"، و "جودي. هـ" في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، اتهامات التسبب في قتل المجني عليها "هدير . م"، وإصابة أخرى "كنزي . ح"، واتلاف سيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول "مروان"، اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية "جودي" من قيادة المركبة دون ترخيص التي تسببت في الحادث.

وكانت نيابة الهرم، أحالت أيضًا والد الطالب المتهم في القضية، إلى محكمة الجنح، بتهمة تمكين المتهمين من قيادة المركبة دون ترخيص، وتعريض طفل للخطر، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية 50 ألف جنيه، ومن المقرر تحديد أولى جلسات محاكمته في الأيام المقبلة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.